РИАМО - 11 фев. За минувшие сутки в Подмосковье госпитализировали 859 человек с коронавирусом, что на 9,6% меньше, чем днем ранее (950), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего на данный момент в Московской области выявили 873 947 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 8967 случаев подтвердились за последние 24 часа.

В Подмосковье пандемия унесла жизни 13 739 человек, выздоровели 697 111 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье нормализовалась, можно говорить о выходе на плато по заболеваемости.