РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. Мытищинский городской суд приговорил москвича 1992 года рождения к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершение кражи автомобиля, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мужчина увидел на сайте «Авито» объявление о продаже автомобиля Hyundai equus. Под видом покупателя он прибыл в Мытищи, где в ходе осмотра похитил чип-ключ от авто. Ночью он снова вернулся на место и угнал автомобиль. Сумма материального ущерба составила 1 070 000 рублей.

Вину подсудимый признал, согласился с обстоятельствами обвинения и пояснил, что у него были финансовые трудности, связанные с лечением бабушки. Именно поэтому он решил похитить автомобиль, так как от такого же у него имелся ключ.

Договорившись с продавцом, он подменил ключ. Затем вернулся на место стоянки автомобиля, отогнал его на окраину города и перепродал за 250 000 рублей неизвестным мужчинам.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого и назначил справедливое наказание в пределах, установленных санкцией статьи.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании имущественного ущерба в результате преступления удовлетворен.