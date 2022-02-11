РИАМО - 11 фев. Рабочие на 95% завершили демонтаж конструкций старого столичного стадиона «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова, на его месте построят современную футбольную арену, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На улице Восточной в Даниловском районе столицы завершается демонтаж конструкций старого стадиона «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова. На сегодняшний день эта работа завершена уже на 95%», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на месте старого спортобъекта возведут современную футбольную арену, на которой будут проводить соревнования всероссийского и международного уровня.

«Вместимость стадиона увеличится до 15 тыс. мест, на игровом поле уложат современный искусственный газон. Стадион будет соответствовать высшей категории по классификации УЕФА и I категории по классификации РФС. Кроме того, здесь можно будет проводить матчи по регби в соответствии с требованиями национальной Федерации регби», - сказал вице-мэр.

Он добавил, что около стадиона будут созданы одно полноразмерное и два малых тренировочных поля с искусственным покрытием.

«Помимо непосредственно спортивной инфраструктуры, предполагается также создание музея футбольного клуба «Торпедо». Проект реализуется за счет средств инвестора, который планирует завершить реконструкцию стадиона до конца 2025 года», - уточнил Бочкарев.

10 февраля столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо». Он рассказал, что в районе Симоновской набережной Москвы на месте промтерриторий идет большое строительство.

«По сути дела, это продолжение реконструкции территории ЗИЛ. Здесь строится жилой район, объекты соцкультбыта - поликлиники, школы, детские сады - и большой спортивный кластер, ядром которого будет стадион им. Стрельцова, знаменитый на всю страну и на весь мир», - отметил мэр.

Он добавил, что новый столичный стадион создадут по современным стандартам. На спортобъекте будет увеличено трибунное пространство, число мест. Также стадион будет по-прежнему служить спортсменам мегаполиса.