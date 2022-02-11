РИАМО - 11 фев. За минувшие сутки в больницы страны отправили 19 281 человека с Сovid-19, это на 0,85% меньше, чем в предыдущий день (19 446), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Еще за этот период времени выявили 203 949 новых случаев заражения, выздоровели 112 236 человек, спасти не удалось 722 пациентов.

С начала пандемии в стране выявили 13 731 794 случая заражения коронавирусом, победить инфекцию смогли 11 021 633 человека, жертвами Сovid-19 стали 338 813 пациентов.

На сегодняшний день коллективный иммунитет в стране составляет 64,1%, первым компонентом привились 84 967 516 человек, 80 446 704 прошли полную вакцинацию.