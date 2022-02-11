РИАМО - 11 фев. На Бескудниковском бульваре в столице найдены мертвыми трое граждан Йемена, убийство произошло в ходе бытовой ссоры, сообщает РЕН ТВ.

77-летний гражданин Йемена Аль-Факус М. приехал в российскую столицу с сыном и знакомой, чтобы пройти лечение от глаукомы. В квартире на севере города они жили на безвозмездной основе. При этом срок визы иностранцев истек 29 ноября прошлого года.

Пожилого мужчину и его знакомую зарезал сын в ходе ссоры на бытовой почве. Убийцу обнаружили мертвым под окнами многоквартирного дома. На груди и запястьях мужчины нашли резаные раны.

Жильцы дома, где проживали йеменцы, рассказали, что слышали громкий хлопок. При этом соседи не слышали криков из квартиры, где случилось убийство.

По факту трагедии в столице возбудили уголовное дело.