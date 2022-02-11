РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Временную платформу в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи планируют запустить к середине текущего года, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы муниципалитета перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

В Балашихе в текущем году началось строительство МЦД-4. Четвертый Московский центральный диаметр протянется на 86 км и свяжет Апрелевку и микрорайон Железнодорожный. В состав МЦД-4 войдут 39 станций, одной из которых станет Ольгино в Балашихе.

«Это важнейший проект для нашего города, особенно для жителей Железнодорожного. Уже ведется строительство временной платформы Ольгино, которая будет запущена к середине 2022 г. К этому времени часть поездов, которые сегодня останавливаются на станции Железнодорожная будет доведена в Ольгино. Это позволит разгрузить Железнодорожную и начать строительство нового современного вокзала», - сказал Юров.

Он отметил, что одновременно с этим для удобства пассажиров будут изменены маршруты движения автобусов из Ольгино, Павлино и других микрорайонов города. Для обсуждения предполагаемой схемы движения прошел ряд встреч с жителями, которые продолжатся и в этом году.

Реконструкция вокзала на станции Железнодорожная будет закончена к 2024 году. К этому времени появится и новая станция Ольгино.