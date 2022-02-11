РИАМО - 11 фев. В Москве за прошедшие сутки скончался 81 человек с диагностированным Covid-19, всего жертвами инфекции в мегаполисе стали 39 849 человек, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки выявлен 18 541 новый случай заболевания, выздоровели 21 615 пациентов. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 2 577 044 случая коронавируса, врачи вылечили 2 140 512 пациентов.

В столице отметили снижение числа ежесуточно выявляемых случаев заражения Covid-19. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости омикроном в Москве пройден.

Москвичам напомнили, что защитить себя от инфекции и ее тяжелых последствий можно с помощью прививки. Вакцинация проводится отечественными препаратами.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>