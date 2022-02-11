РИАМО - 11 фев. Количество вылеченных Covid-пациентов выросло в Подмосковье на 8710 человек и достигло 697 111 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе выявили 8967 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 38 пациентов.

Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировали 873 947 случаев инфицирования Covid-19, болезнь унесла 13 739 жизней.

Жители Подмосковья могут открыть и закрыть больничный лист, позвонив по номеру 122. В бумажном виде больничный можно не получать, достаточно электронного документа.