РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске приступил к работе исполняющий обязанности главы городского округа Дмитрий Жариков.

«Уважаемые жители городского округа Подольск! Решением Совета депутатов округа с 10 февраля на меня возложено исполнение обязанностей главы городского округа Подольск. Приступил к работе», - написал Жариков на своей странице в соцсети Instagram.

Жариков родился 9 ноября 1975 года в поселке Заокский Тульской области. Он выпускник Московского суворовского военного училища. В 1997 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ по специальности «Юриспруденция», ему присвоена квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, юрист.

С 1997 года по 2007 год проходил службу в военной прокуратуре, с 2007 года по 2009 год руководил военным следственным отделом Подольского гарнизона. Воинское звание – полковник юстиции. Классный чин – старший советник юстиции. С 2009 по 2015 годы работал в администрации города Подольска на руководящих должностях – возглавлял Правовое управление, Управление делами, был заместителем главы администрации города, курировал правовые вопросы, направления имущественно-земельных отношений. С 2015 по 2019 годы — глава городского округа Серпухов, с 2020 по 2022 годы работал заместителем прокурора Смоленской области, с января 2022 года – первый заместитель главы администрации городского округа Подольск.

Имеет звание «Заслуженный юрист Московской области», награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», знаком губернатора Московской области «За заслуги перед Московской областью» III степени, другими областными, муниципальными и ведомственными наградами.