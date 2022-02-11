РИАМО - 11 фев. За минувшие сутки в Московской области подтвердилось еще 8967 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировано 873 947 таких случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в целом по России зарегистрировали 203 949 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало новым рекордом. Общее число заражений с начала пандемии в стране составляет 13 731 794. Уровень коллективного иммунитета - 64,1%.

По данным на 4 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 71,5%. Полностью вакцинацию прошли более 4,8 млн человек.

В России продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. Прививки делают бесплатно отечественными препаратами.