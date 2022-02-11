РИАМО - 11 фев. Еще 21 615 человек победили коронавирусную инфекцию в столице, всего в городе выздоровели после перенесенного заболевания 2 140 512 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице выявили 18 541 новый случай заболевания, всего в городе зафиксировано 2 577 044 таких случая.

За сутки в городские больницы доставлены 1342 Covid-пациента, что на 2,33% меньше, чем днем ранее (1374). На аппаратах ИВЛ находятся 633 человека.

Свыше трех недель поликлиники мегаполиса работают в экстремальном режиме из-за большого числа заболевших Covid-19, ОРВИ и гриппом. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что здравоохранение столицы справляется с беспрецедентной нагрузкой.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в городских поликлиниках, а также в выездных пунктах, расположенных в общественных местах.