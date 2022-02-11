РИАМО - 11 фев. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 18 541 новый случай инфицирования коронавирусом, с начала пандемии в городе выявили 2 577 044 случая заболевания, сообщает оперштаб столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в мегаполисе пройден пик заболеваемости омикрон-штаммом Covid-19. Кроме того, в городе наблюдается постепенное уменьшение объема госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

В ежедневной статистике по выявленным случаям коронавируса в Москве теперь учитываются положительные результаты экспресс-тестов, проведенных в городских поликлиниках.