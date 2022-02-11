РИАМО - 11 фев. За минувшие сутки в России скончались 722 человека с диагностированным коронавирусом, с начала пандемии в стране умерли 338 813 Covid-пациентов, сообщает оперштаб.

В Москве умер 81 Сovid-пациент, в Санкт-Петербурге - 66, в Подмосковье - 38, в Нижегородской области - 23, в Свердловской области - 10.

Также за сутки в стране выявили 203 949 новых случаев заражения, побороть болезнь смогли 112 236 пациентов. С начала пандемии во всех регионах страны выявили 13 731 794 случая коронавируса, выздоровели 11 021 633 человека.

Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 64,1%. Первым компонентом привились 84 967 516 россиян, полную вакцинацию прошли 80 446 704 человека.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в России на 15% выросла повторная заболеваемость коронавирусной инфекцией.

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