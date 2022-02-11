РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. В магазине Королева нашли неработающий санитайзер и отсутствие дистанционной разметки, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Мониторинговая группа Общественной палаты подмосковного Королева с проверкой посетила магазин торговой сети «Пятерочка» на улице Академика Легостаева, д. 8, чтобы выяснить насколько покупатели и сотрудники соблюдают масочный режим и соблюдается ли санитарное законодательство по вопросам оборота пищевой продукции в части соблюдения сроков годности.

«Проверка показала, что магазин соблюдает необходимые меры предосторожности - при входе выставлены антисептики, установлен санитайзер, сотрудники работают в СИЗ», - сказала Корнеева.

При проверке есть и замечания. Санитайзер у входа в магазин сломан, местами стерта дистанционная разметка, а в зале многие покупатели находятся без масок.

При этом в магазине соблюдаются сроки годности продуктов, нарушений в этой части не выявлено.