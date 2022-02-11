РИАМО - 11 фев. За минувшие сутки в РФ выявили 203 949 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии этот показатель составил 13 731 794, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Санкт-Петербурге выявили 22 070 случаев заражения, в Москве - 18 541, в Московской области - 8967, в Красноярском крае - 7313, в Свердловской области - 5796.

Гарантированным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Россиян прививают бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику и мобильный центр вакцинации.

Федеральный Минздрав выпустил приказ, в соответствии с которым с 21 февраля россияне смогут получать QR-коды переболевшего при положительном тесте на антитела к Covid-19.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что защита от коронавирусного штамма дельта начинается при количестве антител от 300 BAU/мл. В случае с омикроном минимальный титр должен быть значительно выше.

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