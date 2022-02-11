РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В доме жилищного комплекса «Кореневский форт» в Люберцах при чистке крыши отошла и упала часть кровли, сообщил корреспонденту портала «РИАМО в Люберцах» директор управляющей компании ООО «Теплолюб» Кирилл Архипов.

В публикации Instagram-аккаунта mylubertsy говорится, что инцидент произошел ночью.

«При чистке кровли отошел лист железа, который упал. На данный момент проводятся ремонтные работы», - сказал Архипов.

Он подчеркнул, что восстановительные работы завершат в течение дня.