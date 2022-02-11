День святого Валентина – католический праздник, но его активно отмечают влюбленные пары и в нашей стране. К этому дню отели, спа-салоны и различные мастерские готовят специальные программы, а на сценах театров показывают тематические истории. Подробнее о том, куда отправиться в самый романтический понедельник в году, читайте в материале РИАМО.

Сходить на концерт Димы Билана

День всех влюбленных можно провести на концерте Димы Билана, который известен своими лирическими хитами, наполненными настоящей романтикой. Пары смогут не только послушать качественную музыку, но и окунуться в атмосферу праздника и любви. Несмотря на то, что детали нового шоу до сих держат в секрете, оно точно обещает быть ярким. Концерт начнется в 20:00 в «Крокус Сити Холле». Билеты доступны на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Стоимость: от 1 500 рублей

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Посетить мастер-класс

сайт Главного управления социальных коммуникаций Московской области

Считается, что совместная деятельность сближает людей. Так что посещение мастер-класса может быть отличным способом провести свидание. Вариантов масса: арт-вечер, где нужно будет совместно нарисовать картину в различных техниках, кулинарный мастер-класс, после которого получится готовить блюда не хуже шеф-поваров, или даже урок гончарного мастерства.

Где: kupitpodarok.ru, furpur.ru, radi-love.com, make-emotions.ru и другие сайты подарков-впечатлений

Стоимость: от 5 000 рублей

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Сходить в ресторан со звездой «Мишлен»

Поход в ресторан в День святого Валентина – добрая традиция для многих. Некоторые ходят в уже полюбившиеся заведения, а другие хотят попробовать что-то новое. Осенью 2021 года ряду московских ресторанов присудили звезды «Мишлен». Это ли не повод погрузиться в гастрономическое путешествие со своей второй половинкой?

Где: рестораны Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин», Savva, Twins Garden, Artest-Chef’s Table

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Расслабиться на спа-процедурах

Провести романтический вечер и заодно отдохнуть после рабочего дня можно во время спа-процедур. Спа-центры предлагают различные программы для пар. Так, можно выбрать уход «Ароматный апельсин» или «Очарование Востока», совместить тайский массаж с глубоким расслаблением или же полюбоваться видами с 54 этажа башен «Москва-Сити» во время оздоровительных процедур.

Где: Respace, MedWell, «7 красок» и другие спа-центры Москвы

Стоимость: от 12 000 рублей

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Сходить в частный кинотеатр

Если вам надоели зрители по соседству, которые едят попкорн или громко что-то обсуждают, а посмотреть фильм на большом экране все же хочется, то есть альтернатива. Выбрать можно частные кинотеатры, где предлагают забронировать один из залов с понравившимся оформлением. Сюда также можно будет принести еду и напитки, а в некоторых за дополнительную плату помещение могут украсить лепестками роз.

Где: «Секрет», Kinoroom, «Антикинотеатр»

Стоимость: от 4 200 рублей

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Сходить в театр

Если же поход в кино кажется банальным занятием в День всех влюбленных, то можно сходить в театр. Во многих из них 14 февраля будут идти тематические спектакли. Так, на сцене Центрального дома культуры железнодорожников покажут спектакль «Валентинов день» о любви и нежности, а в Московском дворце молодежи поставят мюзикл за столиками «Первое свидание», в рамках которого зрители действительно станут частью представления.

Где: г. Москва, Комсомольская пл., д. 4, ЦДКЖ; Комсомольский пр-т, д. 28, Московский дворец молодежи

Стоимость: от 1 000 рублей

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Забронировать номер в отеле

День святого Валентина можно провести дома, однако куда лучше сбежать от повседневности и провести этот вечер в номере отеля. В Москве и области огромное количество гостиниц на любой кошелек. Некоторые предлагают приобрести праздничное предложение с фруктами и шампанским. Есть возможность совместить сразу несколько позиций: выбрать отель, в котором есть спа-центр, ресторан или возможность заказать завтрак в постель.

Где: дизайн-отель «СтандАрт», отель «ЛОТТЕ», Palmira Garden Hotel & SPA и другие отели региона

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Сходить на свидание в темноте

День всех влюбленных – еще один повод попробовать что-то новое вместе. Можно организовать необычное свидание – отправиться на ужин в полной темноте. Это поможет проявить нежность и заботу по отношению к друг другу. В конце прогулки пар ждет бар, где можно будет потанцевать под романтические мелодии.

Где: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 18, ТРЦ «Ривьера»

Стоимость: 6 000 рублей

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Устроить тематическую фотосессию

Романтический настрой в праздник отлично подойдет для фотоссесии, на которой удастся запечатлеть вашу историю любви. О планах провести съемку можно заранее договориться со своей второй половиной или же устроить сюрприз. Фотосессию можно организовать дома, в студии или даже на улице. Если ваш партнер не очень любит фотографироваться, то можно выбрать короткие фотосессии всего на 45, 30 или даже 15 минут.

Где: Makeshot, Shot to go, Вeige studio и другие фотостудии

Стоимость: от 990 рублей

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Сходить в галерею

Галерея классической фотографии запускает акцию «Фотография с поцелуем вместо билета» специально ко Дню святого Валентина. Гости, которые приедут в музей накануне праздника и принесут бумажные снимки того, как они целуют своих любимых, смогут бесплатно посмотреть выставку аналоговой фотографии Сергея Чубарова.

Где: г. Москва, Саввинская наб., д. 23, стр. 1, Галерея классической фотографии

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