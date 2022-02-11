РИАМО - 11 фев. Рестораны и кафе Москвы готовят праздничную программу с музыкой и угощениями на День всех влюбленных. Так, в некоторых ресторанах гостям предложат тематические коктейли, а в одном заведении в честь праздника будут работать официанты-ангелочки, сообщили РИАМО администраторы заведений.

В ресторане Eshak создадут романтическую атмосферу с помощью живой музыки.

«У нас 14 числа будет выступать Мария Ероян из кавер-группы, а с 20:00 будет диджей. Естественно в честь праздника мы еще украсим зал шарами в виде сердечек», - рассказал администратор ресторана.

В ресторане «В темноте!?» в День всех влюбленных зону встречи гостей украсят букетами цветов и венками в виде сердец, а также шариками с медвежатами. В темном зале весь день посетители смогут насладиться живой музыкой и выступлением певца.

SOS.CAFE ко Дню всех влюбленных подготовило специальное меню, всех посетителей ожидает акция в виде подарочного напитка Love is. Еще 14 февраля всем гостям заведения подарят шары в виде сердец.

В кафе «Квартира 44» влюбленных ожидает не только романтическое украшение зала, но и подарочный коктейль. Все гости кафе смогут поучаствовать в розыгрыше сертификатов.

Кафе «Кусочки» изменило свою традиционную развлекательную программу. В День всех влюбленных гостей встретят официанты-ангелочки, а в самом зале будет создана романтическая атмосфера.

День всех влюбленных отмечают 14 февраля во многих странах мира. На данный праздник принято вручать любимым подарки, цветы, конфеты, игрушки и открытки-валентинки.