РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В поликлиниках городского округа Люберцы плановый прием врачей-специалистов приостановили до 15 марта из-за эпидемиологической обстановки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«К сожалению, эпидемиологическая обстановка в Московском регионе остается напряженной. В разы увеличилась нагрузка на амбулаторное звено, мобилизованы бригады скорой помощи, к работе привлечены студенты-медики. До 15 марта текущего года приостановлен плановый прием всех врачей-специалистов, за исключением стоматологов и акушеров-гинекологов», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что эпидобстановка усложнена сезонным ростом заболевших гриппом и ОРВИ.

«Единственный способ остановить распространение Covid-19 – это вакцинация. Сегодня в городском округе созданы все условия для того, чтобы в любое удобное время сделать прививку от коронавируса. Адреса и график работы точек вакцинации размещены на сайте администрации и ЛОБ», - уточнил Ружицкий.