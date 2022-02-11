РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В Подольске полицейские задержали сотрудника склада, подозреваемого в краже часов стоимостью свыше 116 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.



В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя местной фирмы о том, что неизвестный похитил спортивные электронные часы со склада организации в деревне Коледино. Общая сумма материального ущерба составила более 116 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего уроженца Костромской области. Он работал сборщиком на предприятии.

Полицейские установили, что похищенное имущество злоумышленник сдал в скупку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.