РИАМО - 11 фев. Уместным и приятным подарком для мужчин в День всех влюбленных станет съедобный букет, сообщила РИАМО флорист Екатерина Зайцева.

«Цветы любит не каждый, но мы знаем, что все оценят букет, который будет состоять из чего-то съедобного, ведь путь к сердцу мужчины лежит через желудок», - рассказала Зайцева.

Она отметила, что съедобные букеты пользуются огромной популярностью.

Такие букеты можно разделить на несколько типов. Больше востребованы мясные, «мужицкие» композиции из колбасок, копченых сыров и сыра-косички. В букете также могут быть небольшие бутылки с алкогольными напитками.

Сторонникам здорового образа жизни подойдут букеты из фруктов, овощей, орехов и ягод, Мужчин-сладкоежек можно обрадовать композицией из зефира, шоколада или конфет. Также многим рыбакам будет приятно получить в этот праздник букет из воблы.

День всех влюбленных отмечается 14 февраля во многих странах мира.