РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. В подмосковной Балашихе уже почти три дня разыскивают 41-летнюю женщину. О ее местонахождении ничего не известно с 9 февраля, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Матвиенко Марина Михайловна, 41 год, Балашиха, Московская область. С 9 февраля 2022 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы Матвиенко: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые.

Была одета в фиолетовую дубленку, черные брюки, черные ботинки, черную вязаную шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.