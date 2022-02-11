РИАМО - 11 фев. В Павловском Посаде полицейские задержали подозреваемого в совершении нескольких краж из дачных домов, им оказался 33-летний житель Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Преступник искал дома, в которых нет жильцов, разбивал окна и крал инструменты, садовый инвентарь и другие ценные вещи.

«Таким образом он совершил 3 кражи на территории городского округа», – сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Злоумышленника задержали в одном из дачных домов, в котором он совершил кражу и временно проживал.

«Мужчина пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», – добавила Петрова.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ.

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