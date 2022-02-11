РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего в школе городского округа Мытищи, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Ребенок госпитализирован в медучреждение. Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

С директором школы пообщаться не удалось, а администрация округа данную ситуацию не комментирует.