РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего в школе городского округа Мытищи, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ребенок госпитализирован в медучреждение. Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся.
По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.
С директором школы пообщаться не удалось, а администрация округа данную ситуацию не комментирует.
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