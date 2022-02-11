РИАМО - 11 фев. При создании букетов сейчас в моде экологичность и натуральность, таким образом, букет из полевых цветов станет интересным подарком на День всех влюбленных. В то же время чаще всего к празднику покупают розы, пионы, мимозу, сообщила РИАМО флорист Екатерина Зайцева.

Она отметила, что в каждой студии флористики свое понимание модных и популярных букетов.

«С модой на букеты <…> все зависит от студии или салона. В одних предпочитают делать букеты на каркасах, в других — создавать свободные голландские букеты, где-то просто три розы в целлофан пакуют и все», - рассказала Зайцева.

В то же время в последние пару лет во флористике прижился тренд на экологичность и натуральность. Мастера пытаются создавать букеты из полевых цветов в свободной форме и сочетать интересные оттенки.

Так, например, желтые цветы перестали ассоциировать с расставанием и начали чаще использовать в букетах.

К празднику всех влюбленных покупатели чаще стремятся приобрести пионы, мимозу и анемоны, но по традиции первое место по популярности занимают розы.

Ранее Зайцева предупредила, что к празднику стоимость букетов вырастет. Она отметила, что минимальная сумма за букет может составить 1,5 тыс. рублей, но цена хорошего букета, как правило, начинается от 2,5 тыс. рублей.

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