РИАМО - 11 фев. Распространение омикрон-штамма коронавируса привело к беспрецедентной нагрузке на систему здравоохранения, однако Москва справляется с этим вызовом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За прошлую неделю количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом (прием, консультации, диагностика и прочее) составило 780 тыс. раз. В конце января это значение достигало 800 тыс.», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что это рекордные показатели за всю историю столичного здравоохранения. Однако городская медицина справляется с нагрузкой.

Мэр рассказал, что в поликлиниках прием пациентов проходит почти без очередей. Врач приезжает на дом после вызова в течение суток. Не возникает проблем с дозвоном по телефонам скорой помощи и неотложной помощи. Если случай экстренный, то скорая помощь приезжает за 11-12 минут, как обычно.

Собянин поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров, администраторов и всех работников поликлиник за их профессиональный подвиг. Он подчеркнул, что московское здравоохранение готово к самым сложным вызовам по защите здоровья и жизни горожан.

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