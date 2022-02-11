РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. В подмосковном Королеве кусок льда разбил вывеску продуктового магазина, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

Вечером 10 февраля на улице Терешковой, 12 после очистки наледи с крыши кусок льда упал и разбил вывеску продуктового магазина.

«Грохот был жуткий. Все полетело вниз, полностью оторвало вывеску и часть козырька соседнего магазина. Даже по тротуару было невозможно пройти, на нем лежал лед и части большой вывески», - сказал собеседник агентства.

Во время схода льда никто не пострадал.

В управляющей компании сообщили, что перед чисткой кровли были обеспечены охранные мероприятия, чтобы лед не упал на людей. Вопрос возмещения ущерба, если будет доказана вина коммунальщиков, магазину нужно будет решать с управляющей компанией.