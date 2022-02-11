РИАМО - 11 фев. Олимпийский комитет страны заявил, что после заявления о положительном результате допинг-теста отечественной фигуристки Камилы Валиевой за спортсменку и интересы команды РФ ведется отчаянная борьба. В сложившейся ситуации разбираются квалифицированные юристы, сообщает kp.ru.

В заявлении ОКР отмечается, что после окончания командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине Олимпийский комитет страны получил сообщение от Международного агентства по тестированию (ИТА) о том, что РУСАДА временно отстранило Валиеву от соревнований, начиная с 8 февраля.

Причиной данного решения стали результаты допинг-теста, взятые у спортсменки 25 декабря прошлого года во время чемпионата РФ по фигурному катанию, который состоялся в Санкт-Петербурге. По итогам данного турнира прошел отбор в олимпийскую сборную страны.

В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин, который относится к классу S4.4 списка запрещенных препаратов WADA прошлого года. При этом положительный результат допинг-теста спортсменки не относится к периоду Олимпийских игр, так как все последующие пробы у нее были чистыми, а результаты на наличие запрещенных веществ в организме — отрицательными.

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. На турнире фигуристы из РФ с Камилой Валиевой в составе выиграли командные соревнования, но награждение в этом виде программы перенесли из-за положительного результата допинг-теста у фигуристки.