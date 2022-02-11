РИАМО - 11 фев. Столичная прокуратура организовала проверку по факту травмирования 41-летней женщины глыбой льда на Саввинской набережной, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 10 февраля. Женщина проходила мимо жилого дома, когда на нее упала наледь. Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также проверит, как исполнялись обязанности по очистке кровли от снега и наледи.

Материалы проверки отправлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Аналогичный инцидент произошел в Москве 8 февраля. На Маросейке на женщину обрушилась снежная глыба. Пострадавшая получила травмы.