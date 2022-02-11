РИАМО - 11 фев. С 31 января по 4 февраля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 29 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

Объекты образования и парки

В частности, объявлена закупка работ по разработке архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства лесопарка в микрорайоне Клязьма-Старбеево Химок в 2022 году, а также закупка на благоустройство Центрального парка в Реутове.

В сфере образования опубликована закупка на возведение пристройки к средней общеобразовательной школе №8 в микрорайоне 7-7А в Одинцове. Также необходимо осуществить подготовку проектной документации и выполнение работ по капремонту детского сада №9 «Красная шапочка» в поселке Текстильщики Зарайска.

В Домодедове ищут разработчика проекта и исполнителя работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада на Каширском шоссе, в Шаховской - здания детсада №20 «Родничок» на Комсомольской улице, в Котельниках - здания детсада «Маргаритка» в микрорайоне Силикат, в Дедовске городского округа Истра - корпусов 2-5 дошкольного отделения средней общеобразовательной школы №4 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора.

Также необходим подрядчик для капремонта структурного подразделения «Конфетти – Совхоз» гимназии имени А.А. Пушкина в Бронницах, поставки туда необходимого оборудования и благоустройства территории образовательного объекта.

Помимо этого, в Солнечногорске выберут подрядчика для строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2.

Строительство и ремонт медучреждений

Кроме того, в инфосистеме опубликованы закупки на строительство и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов в селе Молоди городского округа Чехов и деревне Рахманово Егорьевска.

Согласно опубликованным закупкам, подрядчикам предстоит провести капитальный ремонт травматологического поликлинического отделения и наркодиспансера Балашихинской областной больницы, хирургического корпуса Одинцовской областной больницы, педиатрического отделения №1 Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области.

Также объявлены закупки услуг по капремонту детской поликлиники Воскресенской первой районной больницы, детского соматического отделения и поликлинического отделения «Горки» Дмитровской областной больницы, городской поликлиники №1 Лыткаринской городской больницы и инфекционного корпуса Луховицкой центральной райбольницы.

Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области объявила ряд закупок на оснащение кабинетов компьютерной томографии и рентгенодиагностики, кабинетов для проведения ангиографии, маммографии и флюорографии.