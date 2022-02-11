РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. В подмосковной Балашихе разыскивают 37-летнего мужчину, о местонахождении которого ничего не известно уже около месяца, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Лушаков Сергей Геннадьевич, 37 лет, Балашиха, Московская область. С 17 января 2022 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы Лушакова: рост 173 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Особые приметы - татуировка на правом предплечье от локтя до запястья.

Во что он был одет неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.