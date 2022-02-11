РИАМО - 11 фев. С 14 февраля в столичных поликлиниках начнут наращивать оказание плановой помощи. Такое решение принято в связи с тем, что в последние дни количество обращений в специальные отделения ОРВИ в поликлиниках и запросов на телемедицину начало уменьшаться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Кроме того, появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет», — написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, если пожилые горожане заразятся коронавирусом, то врачи будут приходить к ним на дом вне зависимости от тяжести заболевания. Это обеспечит более комплексный подход к ведению пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий.

Ранее Собянин сообщил, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Москве пройден. Снижается число выявляемых случаев Covid-19 и количество госпитализаций.

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