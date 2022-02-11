РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В подмосковном Домодедове в IV кварталу текущего года создадут 790 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
Здание построят вблизи Объездного шоссе. Соответствующее разрешение выдано министерством жилищной политики Подмосковья. Здание общей площадью 29 тыс. кв. м будет сдаваться в аренду оптовому центру автозапчастей. Застройщик PNK group построит объект с учетом требований арендатора по схеме built-to-lease. Здесь будет предусмотрено основное размещение логистического центра компании, офисные помещения займут площадь около 2,3 тыс. кв. м.
Управляющий директор PNK group Екатерина Морозова отметила постоянное взаимодействие с Центром содействия строительству.
«Совместная с ЦСС работа позволила нам в рекордные сроки изменить вид разрешенного использования земельного участка, сопроводить получение градостроительного плана земельного участка и сократить срок выдачи разрешения на строительство», - сказала она.
Строительство планируют завершить в IV квартале 2022 года. Планируемый объем инвестиций – 2 млрд рублей.
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