РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В подмосковном Домодедове в IV кварталу текущего года создадут 790 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Здание построят вблизи Объездного шоссе. Соответствующее разрешение выдано министерством жилищной политики Подмосковья. Здание общей площадью 29 тыс. кв. м будет сдаваться в аренду оптовому центру автозапчастей. Застройщик PNK group построит объект с учетом требований арендатора по схеме built-to-lease. Здесь будет предусмотрено основное размещение логистического центра компании, офисные помещения займут площадь около 2,3 тыс. кв. м.

«Объект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Возведение индустриального здания позволит создать в городском округе Домодедово 790 новых рабочих мест», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Управляющий директор PNK group Екатерина Морозова отметила постоянное взаимодействие с Центром содействия строительству.

«Совместная с ЦСС работа позволила нам в рекордные сроки изменить вид разрешенного использования земельного участка, сопроводить получение градостроительного плана земельного участка и сократить срок выдачи разрешения на строительство», - сказала она.

Строительство планируют завершить в IV квартале 2022 года. Планируемый объем инвестиций – 2 млрд рублей.