РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске произошел пожар, пострадали 3 человека, они живы, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

В пятницу в 02:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом здании по адресу: деревня Макарово, улица Луговая.

В 04:00 огнеборцы ликвидировали последствия пожара. В огне пострадали три человека, они получили ожоги различной степени тяжести.

Всего к ликвидации возгорания привлекли три единицы техники и 11 человек.