РИАМО - 11 фев. Врачи Московского областного перинатального центра помогли появиться на свет восьмому ребенку в семье жительницы Химок, женщина родила девочку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рост новорожденной составил 51 см, вес - 3140 г. Теперь в многодетной семье из Химок подрастают 4 мальчика и 4 девочки. На сегодняшний день мама с малышкой уже дома. Кроме того, в этот же день была выписана жительница Балашихи, которая родила в седьмой раз.

«Благодаря слаженной работе высококвалифицированных врачей и мам с большим опытом в обоих случаях роды прошли гладко и без осложнений. К слову, пациентка из Балашихи доверяет нам роды уже пятого ребенка, а мама из Химок попала к нам впервые – но, надеюсь, не последний раз», - сказала главврач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Она добавила, что в перинатальном центре всегда рады видеть будущих мам. В медучреждении есть все условия для будущих мам, рожениц и малышей.

В Московской области работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы рассказать о документах, которые следует взять с собой в роддом, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Позвонить в Единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону: 8 (800) 550-30-03. Звонки принимают каждый день с 08:00 до 20:00. Услуга оказывается на бесплатной основе.