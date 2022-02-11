РИАМО - 11 фев. Четырем мужчинам, которые напали на магазин «Пятерочка» в Истре, предъявили обвинение в разбое и причинении смертельных травм продавцу-кассиру, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

9 февраля четверо злоумышленников в балаклавах избили рукоятями от топора директора «Пятерочки», ее мужа и продавца-кассира. Последняя скончалась на месте от полученных травм. Грабители похитили из кассы 71 тыс. рублей. Налетчиков удалось задержать по горячим следам.

В ходе допросов обвиняемые дали признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двум эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее на территории Истры.

Установлено, что один из нападавших в прошлом сотрудник сетевого продуктового магазина, поэтому он был осведомлен о внутренней работе торговой точки.

Кроме того, двое из нападавших пребывают в России нелегально. В этой связи инициировано проведение служебной проверки в контролирующих органах.

Разбойное нападение на магазин в Истре. ВИДЕО>>