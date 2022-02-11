По итогу матча счет был 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе российской сборной шайбы забили Павел Карнаухов и Кирилл Семенов — во втором и третьем периодах соответственно.

Ранее россияне обыграли швейцарцев (1:0). На 20-й минуте матча гол в ворота сборной Швейцарии забросил форвард Антон Слепышев.

В 2018 году на зимних Играх в Корее россияне одержали победу над немцами в финале. Встреча закончилась счетом 4:3. Тогда отечественные хоккеисты впервые за 26 лет выиграли золото.