РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Инспекторы эконадзора привлекли к ответственности управляющую компанию «Росинка Менеджмент» за ограничение доступа граждан к реке, УК оштрафована на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

«Управляющая компания является правообладателем земельного участка в Красногорске. При осмотре территории был выявлен металлический забор, установленный в береговой полосе реки Синичка. Тем самым ограничен доступ к водному объекту, что является нарушением водоохранного законодательства», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что за нарушение компания оштрафована на сумму более 100 тысяч рублей.

«Инспекторы эконадзора проследят за тем, чтобы свободный доступ к реке был обеспечен», - подчеркнул Фирсов.

Министр также отметил, что это уже вторая попытка перекрыть доступ к реке, зафиксированная в Красногорске с начала года. Ранее за аналогичное нарушение была оштрафована группа компаний «Медси», которая получила представление об устранении нарушений.

Река Синичка является притоком Баньки, ее длина около 10 км. На территории Красногорска она образует систему прудов.