РИАМО - 11 фев. В столице пройден пик заболеваний омикрон-штаммом коронавируса. Ситуация в Москве сложилась такая же, как и в других европейских городах, – пик был пройден за 3-4 недели, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что наблюдается постепенное снижение количества госпитализаций.

В то же время абсолютные значения заболеваемости сохраняются на высоком уровне. Более 3 недель с середины января столичные поликлиники функционируют в экстремальном режиме. В специальных отделениях ОРВИ посменно работают около 3 тыс. дежурных врачей и примерно столько же медсестер и администраторов.

Собянин напомнил, что впервые в истории амбулаторного звена организовали телемедицинские подразделения поликлиник.

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