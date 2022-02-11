РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Жители подмосковного Красногорска 14 февраля могут принять участие в благотворительной акции в помощь ребенку с ДЦП из Новосибирска, сообщается на официальном сайте культурного центра «Архангельское».

14 февраля в Международный День книгодарения состоится благотворительная акция «Добрая книга». Совместно с благотворительным фондом «Вера в жизнь» на базе культурного центра «Архангельское» осуществляется прием книг в дар помощи Семену Литовченко, двухлетнему мальчику из Новосибирска с диагнозом ДЦП. Чтобы Семен смог ходить, необходима дорогостоящая операция - селективная дорсальная ризотомия. Ее стоимость – более 4,4 млн рублей.

«Если у вас есть дома лишние книги, и вы хотите помочь, приносите их в КЦ «Архангельское» 14 февраля в 17:00», - говорится в сообщении.

Адрес культурного центра: поселок Архангельское, дом 17А.