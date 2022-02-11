РИАМО - 11 фев. На детской площадке на Пролетарском проспекте в столице двое пьяных мужчин напали на сотрудников полиции, которые приехали на вызов по сообщению о распитии алкоголя. Об этом сообщается на сайте московского главка МВД РФ.

Инцидент произошел около 2 часов ночи 9 февраля. Одного нападавшего сразу задержали и доставили в отдел МВД. Задержанный отказался от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в отдел МВД второго участника нападения.

После инцидента полицейские обращались в медучреждение. У них диагностировали ушибы мягких тканей головы. После оказания медпомощи их отпустили на службу.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

За нападение на полицейских мужчинам грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.