РИАМО - 11 фев. Российская актриса, жена режиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик умерла. Она болела и не хотела, чтобы об этом кто-то знал, сообщила журналист Екатерина Гордеева.

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера», - написала Гордеева на своей странице в Facebook.

Она добавила, что актриса не хотела, чтобы кто-то знал о ее заболевании.

«Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», - отметила журналист.

У Евгении осталась осталась дочь Зоя, муж, мама и сестра.

Евгения Хиривская родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Фамилию Брик она взяла в честь своей прабабушки по отцовской линии Софьи Брик как сценический псевдоним. Она окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), училась в мастерской Александра Збруева.

Брик сыграла около 40 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Фантом» и другие.