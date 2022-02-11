РИАМО - 11 фев. Пользователи приложения «Метро Москвы» получили возможность приобретать билеты на междугородние и международные автобусные рейсы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для покупки билета необходимо установить на смартфон последнюю версию приложения, которую можно скачать из Google Play и App Store. Приобретенный проездной документ появится в личном кабинете пользователя, его нужно скачать и предъявить на вокзале.​

«Задача, которую нам поставил (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин, — сделать так, чтобы у пассажиров был самый высокий уровень сервиса на любом виде транспорта. Благодаря переводу столичных автовокзалов в инфраструктуру метро здесь появляются те же услуги, которые доступны пассажирам подземки», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он напомнил, что на московских автовокзалах есть бесплатный Wi-Fi и современная навигация, а также открыты новые точки продажи билетов.

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