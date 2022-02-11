РИАМО - 11 фев. Традиционно на День всех влюбленных в качестве подарка дарят цветы, но они могут подорожать к началу праздника. Цветочную композицию можно собрать на минимальную сумму в 1,5 тыс. рублей, сообщила РИАМО флорист Екатерина Зайцева.

«Естественно цветы подорожают. Обычно они дорожают плюс-минус на 20%, и это зависит от места», - рассказала Зайцева.

Стоимость букетов также зависит от нюансов, например, от самих цветов — от того, насколько они редкие и какой сейчас сезон цветения.

Цветочную композицию можно собрать и на сумму в 1500 рублей, все будет зависеть от того, какие цветы в ней будут. В основном стоимость небольшого хорошего букета к 14 февраля будет начинаться от 2,5 тысяч рублей.

«Чаще ко Дню всех влюбленных покупатели хотят найти пионы, но так как сейчас не сезон их цветения, цена за один цветок может начинаться от 600 рублей», - добавила флорист.

Ранее в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили РИАМО, во сколько обойдется романтический ужин в ресторанах региона. Так, средняя цена чека составит 1,5-1,8 тыс. рублей. Стоимость также варьируется в зависимости от городского округа.