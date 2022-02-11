РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. На улице Гоголя в поселке Томилино городского округа Люберцы вечером 10 февраля сорвался уличный пожарный гидрант, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель ЕДС муниципалитета.

Ранее пользователи Instagram-аккаунта mylubertsy сообщили о сильном затоплении улицы.

«Без воды остались несколько домов в Томилине на улицах Гоголя и Гаршина. Аварию устранили в течение часа», - сказал представитель ЕДС.

Квартиры жителей не пострадали.