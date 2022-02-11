РИАМО - 11 фев. За первый месяц 2022 года на торгах город продал и сдал в аренду свыше тысячи объектов: квартир, машино-мест, помещений, отдельно стоящих зданий и земельных участков. Их количество увеличилось более чем в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Покупка и аренда недвижимости у города пользуется популярностью среди горожан, в том числе представителей бизнеса. За первый месяц этого года удалось реализовать 1023 объекта. В прошлом году в этот же период было продано и сдано в аренду в три раза меньше – 332 единицы. Большую часть лотов этого года составили машино-места – их в ходе аукционов реализовали более 700», – уточнил заместитель мэра.

Такой рост объясняется оздоровлением экономики, восстановлением платежеспособности покупателей и простотой покупки и аренды московских объектов.

Всего в 2021 году на торгах реализовали более 11,6 тыс. объектов городского имущества, что на 60% превысило показатели за 2020 год. Город предлагает различные виды недвижимости: машино-места, квартиры, нежилые здания, жилые дома и земельные участки различного назначения.

«Ежегодно мы фиксируем увеличение количества участников на аукционах по приобретению и аренде недвижимого имущества. Неизменным спросом пользуются квартиры от города. По итогам 2021 года на таких торгах в среднем участвовало 12 человек на лот. В январе 2022-го уровень конкуренции уже достиг 14 человек. Опираясь на показатели января, мы прогнозируем положительную динамику и дальнейший рост спроса на городские лоты», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Москва реализует объекты во всех районах столицы. Купить и арендовать их можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Там же можно ознакомиться с документацией, узнать о датах начала и окончания приема заявок и проведении аукциона.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.