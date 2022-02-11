РИАМО - 11 фев. Во время археологических исследований в Старомонетном переулке удалось обнаружить десятки исторических артефактов от XV до начала ХХ века, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы в Старомонетном переулке — яркий пример зимнего раскопа. Археологи организовали здесь настоящий тепляк, внутри которого всегда поддерживается стабильная температура не ниже 10 градусов тепла. Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов. За время исследований ученые добыли множество интересных находок. Сейчас они проходят первичную обработку в мастерских», - рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что коллекцию можно разделить на две группы - изразцы и предметы быта, включая монеты.

В первую группу вошли все детали украшений печей - лицевые изразцы, ножки, пояски и карнизы. Самым древним считается обгоревший изразец из красной глины с растительным орнаментом, датированный концом XV – началом XVI века. Также обнаружены зеленые изразцы с растительным орнаментом на 100 лет моложе.

Ко второй группе находок относятся вещи быта, которыми столетия назад пользовались москвичи, а также монеты. Среди находок — красноглиняная турецкая трубка конца XVIII – начала XIX века и голландские белоглиняные трубки XVIII века.

Найденные монеты имеют разную датировку, самые ранние использовались во времена Алексея Михайловича Романова, а самые поздние — после правления царя Николая II.

Среди посуды найдены чернолощеные кувшин, лампада и носик от сосуда, а также горшок из белой глины XVIII века. Также в этот комплекс входят металлические предметы, обнаруженные при раскопках, – пряжки, кофейная турка и полоз от конька.

Среди артефактов стоит выделить памятную медаль с парижской выставки 1878 года. Медаль сделана из цветного металла, на ней изображены дворец Трокадеро и женский профиль, символизирующий Францию. ​