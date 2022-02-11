РИАМО - 11 фев. В Москве на Волоколамском шоссе и прилегающих к нему территориях в 2022 году пройдут работы по благоустройству. Трассу планируется сделать более комфортной для совершения пересадок на общественном транспорте, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Волоколамское шоссе проходит по территории пяти городских районов, рядом с ним живут свыше 190 тыс. человек.

«Основная задача благоустройства - превратить Волоколамское шоссе в «шоссе комфортной пересадки», в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов», – заявил Бирюков.

Он добавил, что благоустройство коснется не только самой магистрали, но и прилегающих к ней парков «Берег реки Сходня» и «Долина реки Химки», а также площадь перед МГХПА им. С.Г. Строганова.

Парк «Берег реки Сходня» имеет спортивную функцию, в том числе благодаря тому, что там находится база гребного слалома. Спортивную направленность будут развивать и в будущем.

«Там будет создана новая точка притяжения для любителей спорта, где они смогут тренироваться и проводить соревнования. На правом берегу этого парка и в парке «Долина реки Химки» сделаем зоны отдыха, обновим детские и спортивные площадки», – уточнил вице-мэр.

Территорию рядом с МГХПА им. Строганова превратят в комфортное пространство для студентов и местных жителей. Перед входом там обустроят зоны для отдыха, проведения выставок и мероприятий. Кроме того, там организуют парковочное пространство и высадят деревья и кустарники.