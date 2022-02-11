РИАМО - 11 фев. Центральный банк РФ лишил лицензии акционерное общество «Консервативный коммерческий банк», которое занимало 164-е место в российской банковской системе по величине активов. Об этом сообщает Газета.ru.

Банк нарушал нормы законодательства, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, у кредитной организации были повышенные риски вовлечения в деятельность по отмыванию денег.

Также в ЦБ заявили, что «Консервативный коммерческий банк» практически не занимался традиционной банковской деятельностью, сосредоточившись на обслуживании электронной коммерции. Сейчас в банке назначена временная администрация.