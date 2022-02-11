РИАМО - 11 фев. Спасатели продолжают поиски пропавшего мужнины, провалившегося под лед в Одинцовском городском округе, обследовано более 11 тыс. кв. м реки, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

В ночь на 6 февраля экс-замминистра юстиции России Владимир Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей Москве-реке. Вместе с транспортным средством мужчина провалился под лед. Место разлома льда на водоеме и квадроцикл обнаружили, самого мужчину продолжают искать.

В рамках поисков совершено 31 погружение под воду, обследовано всего 11,37 тыс. кв. м., из них водолазами обследовано 3,91 тыс. кв. м., видеокамерами — 7,46 тыс. кв. м., пробурено 1,65 тыс. лунок.

По данным спасателей, от места провала под лед вниз по течению реки обследовано 900 м. Поиски временно прекратили в 18:00 10 февраля. Их планируют продолжить 11 февраля с 9:00.